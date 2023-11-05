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Axios: в избирательной команде Байдена возникли разногласия из-за Израиля

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Среди участников избирательной команды американского президента Джо Байдена усиливаются разногласия из-за конфликта на Ближнем Востоке, говорится в статье портала Axios со ссылкой на источники.
Axios: в избирательной команде Байдена возникли разногласия из-за Израиля
  • Gettyimages.ru

Указывается, что некоторые члены команды президента придерживаются мнения, что Вашингтон «потворствует безнравственному нападению» на Палестину.

Однако другие считают, что Байден проявляет «моральную ясность», когда защищает Израиль от участников палестинского движения ХАМАС.

Ссоры в Национальном комитете Демократической партии (НКДП), на который американский лидер опирается в предвыборной кампании, демонстрируют серьёзные поколенческие и политические споры среди демократов насчёт конфликта.

Ранее генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что США несут полную ответственность за войну в секторе Газа.

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