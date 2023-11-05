NYT: Израиль тайно ищет поддержку для переселения сотен тысяч жителей Газы

Израиль тайно пытается найти международную поддержку по вопросу переселения сотен тысяч жителей сектора Газа в Египет, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных дипломатов.

«По словам шести высокопоставленных иностранных дипломатов, в последние недели Израиль тайно пытался заручиться международной поддержкой для переселения нескольких сотен тысяч мирных жителей из сектора Газа в Египет», — говорится в материале.

Отмечается, что большая часть союзников, включая США и Британию, отклонили данное предложение.

Также против данной идеи выступают и сами палестинцы.

Ранее сообщалось, что более 400 человек выехали из Газы в Египет через КПП «Рафах».

Также в The Times of Israel заявили, что из Египта в сектор Газа 1 ноября въехал 61 грузовик с гумпомощью.