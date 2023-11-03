КПП «Рафах»: более 620 человек смогут 3 ноября покинуть сектор Газа

Более 620 человек, среди которых лица с двойным гражданством, смогут 3 ноября покинуть сектор Газа.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил египетский КПП «Рафах».

Согласно списку из 621 человека есть как иностранные граждане, так и палестинцы, имеющие двойное гражданство.

Отмечается, что российских граждан в списке эвакуируемых из анклава обладателей иностранных паспортов нет.

Ранее сообщалось, что более 400 человек выехали из Газы в Египет через КПП «Рафах».

Также в Times of Israel заявили, что из Египта в сектор Газа 1 ноября въехал 61 грузовик с гумпомощью.