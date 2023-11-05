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Полковник Макгрегор: слова главы Пентагона о ВС России показывают проблемы США

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что заявления главы американского военного ведомства Ллойда Остина о том, что ВС России ослаблены, говорят о проблемах в самих США.
Полковник Макгрегор: слова главы Пентагона о ВС России показывают проблемы США
  • Gettyimages.ru

Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, в первую очередь Вашингтону следует думать о собственном выживании и национальной мощи.

«Остин едва ли бы мог ошибаться ещё сильнее. Наши ресурсы и возможности не бесконечны, и нам не следует транжирить их без необходимости», — сказал Макгрегор.

Ранее Остин заявил, что если США прекратят поддерживать ВСУ, то Россия одержит победу на Украине.

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