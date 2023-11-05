Полковник Макгрегор: слова главы Пентагона о ВС России показывают проблемы США
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Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, в первую очередь Вашингтону следует думать о собственном выживании и национальной мощи.
«Остин едва ли бы мог ошибаться ещё сильнее. Наши ресурсы и возможности не бесконечны, и нам не следует транжирить их без необходимости», — сказал Макгрегор.
Ранее Остин заявил, что если США прекратят поддерживать ВСУ, то Россия одержит победу на Украине.