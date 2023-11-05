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В море на Сардинии обнаружили клад с древнеримскими монетами

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Археологи нашли в море у северо-восточного побережья итальянской Сардинии большой клад с древнеримскими монетами, заявили в Министерстве культуры Италии.
В море на Сардинии обнаружили клад с древнеримскими монетами
  • Gettyimages.ru

Указывается, что найденная находка может считаться рекордной. Кроме денег, были также обнаружены стенки амфор африканского производства и восточного, но в меньшем объёме.

О кладе археологам рассказал гражданин, который во время погружения увидел металлические предметы на небольшой глубине рядом с берегом.

«Все монеты находятся в исключительном и редком состоянии сохранности. Только четыре штуки повреждены, хотя и читаемы», — приводит РИА Новости заявление итальянского Минкультуры.

Ранее археологи в Тульской области нашли редкий образец оружия Смутного времени, конца XVI — начала XVII века.

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