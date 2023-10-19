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В Тульской области нашли редкое оружие Смутного времени

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Археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области обнаружили редкий образец оружия Смутного времени — конца XVI – начала XVII века.
В Тульской области нашли редкое оружие Смутного времени
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на учёных, находка могла принадлежать представителю высшего сословия — князю или воеводе Смутного времени.

«По предварительным данным, клевец датируется концом XVI — первой половиной XVII века. Для того чтобы точнее понять хронологическую позицию этой вещи, предстоит дальнейшая работа по поиску аналогий», — заявил завотделом археологических исследований Государственного музея-заповедника Евгений Столяров.

Поверхность клевца, представляющего собой холодное оружие тех времён, украшена серебром. Под слоем коррозии археологи увидели узоры в виде сеточек и ромбов.

Ранее группа археологов во время проведения раскопок в центральной части Египта обнаружила сотни кувшинов, где находилось вино, которому 5 тыс. лет.

Также сообщалось, что захоронение древних кочевников обнаружено под Волгоградом.

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