Захоронение древних кочевников обнаружено под Волгоградом
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Захоронение крупное, в нём сотни предметов: одежда с золотыми элементами, браслеты и орудия воинов, мечи, колчаны со стрелами, а также серебряные и бронзовые котелки и другие предметы обихода. Учёные называют его уникальным по наполненности и сохранности предметов.
«В одном захоронении был найден костяк воина с оружием, бронзовым котлом и керамическим сосудом. Воин был с богатым набором украшений в виде золотой гривны, массивным браслетом», — рассказал археолог Евгений Хрипунов.
Находки уже переправили в местный краеведческий музей.
Археологи назвали курган «золотой капсулой». По словам специалистов, последний раз такие находки в области делались в 60-х годах ХХ века.
Ранее сообщалось, что Феодосийский музей древностей получил три новых экспоната с раскопок винодельни на горе Тепе-Оба. Артефакты передала экспедиция Эрмитажа.