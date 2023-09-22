Захоронение древних кочевников обнаружено под Волгоградом

В одном из курганов под Волгоградом археологи нашли захоронение кочевников, датируемое II в. до н. э. Учёные предполагают, что это захоронение сарматских племён.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Захоронение крупное, в нём сотни предметов: одежда с золотыми элементами, браслеты и орудия воинов, мечи, колчаны со стрелами, а также серебряные и бронзовые котелки и другие предметы обихода. Учёные называют его уникальным по наполненности и сохранности предметов.

«В одном захоронении был найден костяк воина с оружием, бронзовым котлом и керамическим сосудом. Воин был с богатым набором украшений в виде золотой гривны, массивным браслетом», — рассказал археолог Евгений Хрипунов.

Находки уже переправили в местный краеведческий музей.

Археологи назвали курган «золотой капсулой». По словам специалистов, последний раз такие находки в области делались в 60-х годах ХХ века.

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