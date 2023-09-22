Узнать больше

Захоронение древних кочевников обнаружено под Волгоградом

Короткая ссылка
В одном из курганов под Волгоградом археологи нашли захоронение кочевников, датируемое II в. до н. э. Учёные предполагают, что это захоронение сарматских племён.
Захоронение древних кочевников обнаружено под Волгоградом
  • Gettyimages.ru
  • © EvgeniyShkolenko

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Захоронение крупное, в нём сотни предметов: одежда с золотыми элементами, браслеты и орудия воинов, мечи, колчаны со стрелами, а также серебряные и бронзовые котелки и другие предметы обихода. Учёные называют его уникальным по наполненности и сохранности предметов.

«В одном захоронении был найден костяк воина с оружием, бронзовым котлом и керамическим сосудом. Воин был с богатым набором украшений в виде золотой гривны, массивным браслетом», — рассказал археолог Евгений Хрипунов.

Находки уже переправили в местный краеведческий музей.

Археологи назвали курган «золотой капсулой». По словам специалистов, последний раз такие находки в области делались в 60-х годах ХХ века.

Ранее сообщалось, что Феодосийский музей древностей получил три новых экспоната с раскопок винодельни на горе Тепе-Оба. Артефакты передала экспедиция Эрмитажа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить