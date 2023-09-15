В Феодосийский музей древностей передали три новых экспоната

Феодосийский музей древностей получил три новых экспоната с раскопок винодельни на горе Тепе-Оба. Артефакты передала экспедиция Эрмитажа.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Мы расширили экспозицию и показали её в более приглядном виде. Освещение хорошее, больше полок, и вообще презентабельно», — сказала главный хранитель музейных предметов Александра Елизарова.

Недавно сотрудники музея вернулись из Санкт-Петербурга, где прошли Феодосийские научные чтения. Участники делились опытом в рамках конференции «Крым: наука, культура, политика».

Ранее доцент кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии УдГУ Александр Митряков рассказал, что археологи обнаружили древнее селище в районе деревни Бармино Вавожского района.