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В Феодосийский музей древностей передали три новых экспоната

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Феодосийский музей древностей получил три новых экспоната с раскопок винодельни на горе Тепе-Оба. Артефакты передала экспедиция Эрмитажа.
В Феодосийский музей древностей передали три новых экспоната
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Крым 24».

«Мы расширили экспозицию и показали её в более приглядном виде. Освещение хорошее, больше полок, и вообще презентабельно», — сказала главный хранитель музейных предметов Александра Елизарова.

Недавно сотрудники музея вернулись из Санкт-Петербурга, где прошли Феодосийские научные чтения. Участники делились опытом в рамках конференции «Крым: наука, культура, политика».

Ранее доцент кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии УдГУ Александр Митряков рассказал, что археологи обнаружили древнее селище в районе деревни Бармино Вавожского района.

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