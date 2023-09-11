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Древнее селище возрастом более пяти тысяч лет нашли археологи Удмуртии

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Доцент кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии УдГУ Александр Митряков рассказал, что археологи обнаружили древнее селище в районе деревни Бармино Вавожского района.
Древнее селище возрастом более пяти тысяч лет нашли археологи Удмуртии
  • Gettyimages.ru

Находка — археологический памятник эпохи энеолита, ему более 5 тыс. лет, прокомментировал специалист для интернет-издания «Сусанин».

«Объект новый, но не уникальный. Поселения эпохи раннего металла на западе Удмуртии известны с начала работ Камско-Вятской археологической экспедиции. Но новых открытий не было довольно давно…» — отметил Митряков.

Учёным предстоит поставить памятник на учёт, после чего госорган утвердит его наименование и границы.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в ходе реконструкции обнаружен культурный слой города (ранняя застройка), датирующийся XVI—XIX вв.

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