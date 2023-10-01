Археологи при раскопках в Египте нашли кувшины с вином, которому пять тысяч лет
- Gettyimages.ru
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма и древностей страны.
Отмечается, что специалисты из Египта, Германии и Австрии работали вблизи гробницы царицы Мернейт из Первой династии в некрополе Умм Эль-Кааб в Абидосе (провинция Сохаг). В этом месте они нашли кувшины с вином, которые ранее не открывались.
Генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири рассказал, что сами кувшины достигают внушительных размеров, а возраст вина может составлять порядка 5 тыс. лет.
Также при этих раскопках была обнаружена погребальная мебель.
Ранее сообщалось, что захоронение древних кочевников обнаружено под Волгоградом.