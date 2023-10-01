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Археологи при раскопках в Египте нашли кувшины с вином, которому пять тысяч лет

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Группа археологов во время проведения раскопок в центральной части Египта обнаружила сотни кувшинов, где находилось вино, которому 5 тыс. лет.
Археологи при раскопках в Египте нашли кувшины с вином, которому пять тысяч лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма и древностей страны.

Отмечается, что специалисты из Египта, Германии и Австрии работали вблизи гробницы царицы Мернейт из Первой династии в некрополе Умм Эль-Кааб в Абидосе (провинция Сохаг). В этом месте они нашли кувшины с вином, которые ранее не открывались.

Генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири рассказал, что сами кувшины достигают внушительных размеров, а возраст вина может составлять порядка 5 тыс. лет.

Также при этих раскопках была обнаружена погребальная мебель.

Ранее сообщалось, что захоронение древних кочевников обнаружено под Волгоградом.

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