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Посольство КНР призвало США не портить репутацию Пекина обвинениями о панголинах

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США не должны портить Китаю репутацию обвинениями в контрабанде редких панголинов, так как КНР исполняет обязательства по защите этого вида млекопитающих, заявили в китайском посольстве в Вашингтоне.

«Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР», — сказал РИА Новости пресс-секретарь посольства Лю Пэнъюй.

По его словам, страна исполняет обязательства по защите вида и продолжит предпринимать шаги по защите диких животных.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил Китаю санкциями ради спасения панголинов от вымирания.

До этого власти Таиланда заявили, что изъяли более тонны чешуи панголина, находящегося под угрозой вымирания, стоимостью свыше $1,4 млн. Предполагается, что чешую собирались вывезти из страны для продажи в Китай.

Утверждается, что двух мужчин, которые подозреваются в преступлении, задержали. Они признали свою вину.

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