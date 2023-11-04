Байден пригрозил Китаю санкциями ради спасения панголинов от вымирания
По его словам, панголинов, чья чешуя очень ценится в традиционной медицине, отлавливают и вывозят контрабандой чаще, чем носорогов, тигров и слонов.
«США примут меры, необходимые для прекращения нелегальной торговли с целью спасения панголинов от вымирания», — говорится в уведомлении Байдена конгрессу.
Как сообщает РИА Новости, американский лидер велел администрации США провести с Китаем переговоры и добиться «полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел», а также «полного удаления из национального перечня медицинских препаратов, разрешенных к применению».
В случае, если Китай не прислушается к США, Байден заявил о планах отдать распоряжение о применении ряда запретов на импорт и введении торговых мер в отношении некоторых товаров из КНР.
Ранее власти Таиланда заявили, что изъяли более тонны чешуи панголина, находящегося под угрозой вымирания, стоимостью свыше $1,4 млн. Предполагается, что чешую собирались вывезти из страны для продажи в Китай.
Утверждается, что двух мужчин, которые подозреваются в преступлении, задержали. Они признали свою вину.
Конференция стран-участниц Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, (CITES) в южноафриканском Йоханнесбурге в 2016 году единогласно одобрила запрет на международную торговлю всеми восемью видами панголинов.