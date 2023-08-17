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В Таиланде изъяли более тонны чешуи находящегося под угрозой вымирания панголина

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Власти Таиланда заявили, что изъяли более тонны чешуи панголина, находящегося под угрозой вымирания, стоимостью свыше $1,4 млн. Предполагается, что чешую собирались вывезти из страны для продажи в Китай.
В Таиланде изъяли более тонны чешуи находящегося под угрозой вымирания панголина
  • AP

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти страны.

«Чешуя одного из видов муравьеда была обнаружена в северо-восточной провинции Каласин», — уточняется в материале.

Утверждается, что двух мужчин, которые подозреваются в преступлении, задержали. Они признали свою вину.

Ранее сотрудники пограничного управления ФСБ задержали двух мужчин, которые незаконно добывали водные биологические ресурсы на Сахалине.

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