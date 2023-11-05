Рядом с фургоном полиции Берлина взорвалось пиротехническое изделие, пострадали два сотрудника правоохранительных органов и маленький ребёнок.

«В Нойкёльне рядом с одним из наших радиогрузовиков взорвалась так называемая шаровая бомба... По имеющимся данным, пострадали маленький ребёнок и двое коллег», — говорится в сообщении полиции Берлина.

Ранее полиция Гамбурга уведомила о проведении крупной операции в аэропорту, где, по предварительным данным, вооружённый мужчина удерживает заложников.

Сообщалось, что он бросил как минимум два «коктейля Молотова».

Мужчина удерживает в заложниках четырёхлетнего ребёнка.