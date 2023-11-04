ХАМАС поприветствовало решение Турции отозвать посла из Израиля
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«Мы приветствуем решение Турецкой Республики отозвать своего посла из преступного сионистского образования (Израиля. — RT) на фоне продолжения его агрессии и геноцида осаждённого палестинского народа», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее стало известно, что Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне действий армии Израиля в секторе Газа.
По мнению израильского МИД, отзыв турецкого посла из Израиля ставит Анкару на шаг ближе к поддержке ХАМАС.