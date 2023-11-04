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ХАМАС поприветствовало решение Турции отозвать посла из Израиля

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Палестинское движение ХАМАС поприветствовало решение Турции отозвать посла из Израиля.
ХАМАС поприветствовало решение Турции отозвать посла из Израиля
  • Gettyimages.ru

«Мы приветствуем решение Турецкой Республики отозвать своего посла из преступного сионистского образования (Израиля. — RT) на фоне продолжения его агрессии и геноцида осаждённого палестинского народа», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее стало известно, что Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне действий армии Израиля в секторе Газа.

По мнению израильского МИД, отзыв турецкого посла из Израиля ставит Анкару на шаг ближе к поддержке ХАМАС

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