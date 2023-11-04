В ХАМАС заявили о нарушении Израилем соглашения об эвакуации гражданских

Палестинское движение ХАМАС сообщило о договорённости на эвакуацию иностранных граждан из сектора Газа в обмен на переправку раненых палестинцев в Египет, но Израиль нарушил это соглашение. Об этом заявил представитель движения Усама Хамдан.

«Мы согласились с тем, что иностранцы, находящиеся в Газе, будут эвакуированы в обмен на переправку раненых палестинцев через КПП «Рафах на египетскую территорию», — приводит ТАСС его слова.

Хамдан подчеркнул, что израильские власти нарушили эти договорённости.

Ранее Армия обороны Израиля предложила палестинцам в секторе Газа эвакуироваться с севера на юг по дороге Салах ад-Дина — одной из главных транспортных артерий анклава. ЦАХАЛ заявляет, что жители Газы могут воспользоваться дорогой с 13:00 до 16:00 по местному времени.