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Израиль предложил жителям Газы эвакуироваться на юг по дороге Салах ад-Дина

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Армия Израиля предложила палестинцам в секторе Газа эвакуироваться с севера на юг по дороге Салах ад-Дина — одной из главных транспортных артерий анклава. ЦАХАЛ заявляет, что жители Газы могут воспользоваться дорогой с 13:00 до 16:00 по местному времени (с 14:00 до 17:00 по московскому времени).
Израиль предложил жителям Газы эвакуироваться на юг по дороге Салах ад-Дина
  • AP

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Телеканал со ссылкой на очевидцев отмечает, что ЦАХАЛ неоднократно наносил удары по гражданским автомобилям и колоннам, направлявшимся на юг в течение последних недель.

Как пишет The Jerusalem Post, это сделано для того, чтобы мирные граждане могли уйти из районов, «которые являются очагом боевых столкновений с ХАМАС».

«Если вы беспокоитесь о себе и своих близких, прислушайтесь к нашему совету и отправляйтесь на юг», — призывают военные.

Как писала газета The Wall Street Journal, представитель армии Израиля майор Нир Динар отметил, что израильские ВС неспособны отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.

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