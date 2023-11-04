Израиль предложил жителям Газы эвакуироваться на юг по дороге Салах ад-Дина
- AP
Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Армию обороны Израиля.
Телеканал со ссылкой на очевидцев отмечает, что ЦАХАЛ неоднократно наносил удары по гражданским автомобилям и колоннам, направлявшимся на юг в течение последних недель.
Как пишет The Jerusalem Post, это сделано для того, чтобы мирные граждане могли уйти из районов, «которые являются очагом боевых столкновений с ХАМАС».
«Если вы беспокоитесь о себе и своих близких, прислушайтесь к нашему совету и отправляйтесь на юг», — призывают военные.
Как писала газета The Wall Street Journal, представитель армии Израиля майор Нир Динар отметил, что израильские ВС неспособны отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.