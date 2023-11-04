Песков заявил, что НАТО изначально создавали для сдерживания России
- РИА Новости
Об этом Песков сказал на марафоне «Знание».
Как отметил представитель Кремля, в 1949 году альянс создавали в качестве машины для подавления Советского Союза.
«Это была машина, созданная для войны, для конфронтации... это оружие конфронтации», — подчеркнул он.
Ранее Папа Римский заявил, что «лай НАТО у дверей России» мог стать причиной начала спецоперации.
Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.