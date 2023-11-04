Песков заявил, что НАТО изначально создавали для сдерживания России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс изначально создавали для сдерживания Советского Союза, а затем и России.

Об этом Песков сказал на марафоне «Знание».

Как отметил представитель Кремля, в 1949 году альянс создавали в качестве машины для подавления Советского Союза.

«Это была машина, созданная для войны, для конфронтации... это оружие конфронтации», — подчеркнул он.

Ранее Папа Римский заявил, что «лай НАТО у дверей России» мог стать причиной начала спецоперации.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.