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Песков заявил, что НАТО изначально создавали для сдерживания России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс изначально создавали для сдерживания Советского Союза, а затем и России.
Песков заявил, что НАТО изначально создавали для сдерживания России
  • РИА Новости

Об этом Песков сказал на марафоне «Знание».

Как отметил представитель Кремля, в 1949 году альянс создавали в качестве машины для подавления Советского Союза.

«Это была машина, созданная для войны, для конфронтации... это оружие конфронтации», — подчеркнул он.

Ранее Папа Римский заявил, что «лай НАТО у дверей России» мог стать причиной начала спецоперации.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.

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