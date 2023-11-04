Байден продлил действие режима ЧП в США из-за угрозы инвестиций в экономику КНР

Президент США Джо Байден продлил действие чрезвычайного положения в стране, который был введён ранее из-за угрозы национальной безопасности от инвестиций в китайскую экономику.

В заявлении главы государства отмечается, что угроза от инвестиций в ценные бумаги, финансирующие ряд компаний из Китая, а также развитие китайской технологии по наблюдению продолжает представлять угрозу нацбезопасности и экономике США.

«Я направил в Федеральный реестр для публикации прилагаемое уведомление о том, что чрезвычайное положение в стране в отношении угрозы со стороны инвестиций... будет действовать и после 12 ноября 2023 года», — отметил Байден.

Бывший спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее выступил в конгрессе по поводу сохранения роли доллара в качестве мировой резервной валюты.

По его словам, на сегодняшний день самую серьёзную угрозу для положения американской валюты представляет Китай. Со стенограммой речи политика ознакомился RT.

В апреле американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты готовы вводить новые санкции против Китая, но не стремятся к полному экономическому размежеванию.