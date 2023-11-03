Экс-агент ЦРУ Джонсон: военные США гибнут от ударов по базам на Ближнем Востоке
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По его словам, каждая американская база в Ираке и Сирии подвергается артиллерийским ударам.
«Вооружённые силы США понесли потери, но они не разглашают их», — сказал он в интервью журналисту Джорджу Гэллоуэю.
Ранее генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что США должны положить конец военным действиям в секторе Газа.
Журналист американо-палестинского происхождения Рамзи Баруд в эфире RT обратился к американским властям в связи с позицией Вашингтона касательно палестино-израильского конфликта.