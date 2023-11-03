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Экс-агент ЦРУ Джонсон: военные США гибнут от ударов по базам на Ближнем Востоке

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Военные США погибают от постоянных ударов по их базам на Ближнем Востоке, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-агент ЦРУ Джонсон: военные США гибнут от ударов по базам на Ближнем Востоке
  • Gettyimages.ru
  • © Yunus Keles / Anadolu Agency

По его словам, каждая американская база в Ираке и Сирии подвергается артиллерийским ударам.

«Вооружённые силы США понесли потери, но они не разглашают их», — сказал он в интервью журналисту Джорджу Гэллоуэю.

Ранее генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что США должны положить конец военным действиям в секторе Газа.

Журналист американо-палестинского происхождения Рамзи Баруд в эфире RT обратился к американским властям в связи с позицией Вашингтона касательно палестино-израильского конфликта.

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