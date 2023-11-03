Экс-агент ЦРУ Джонсон: военные США гибнут от ударов по базам на Ближнем Востоке

Военные США погибают от постоянных ударов по их базам на Ближнем Востоке, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, каждая американская база в Ираке и Сирии подвергается артиллерийским ударам.

«Вооружённые силы США понесли потери, но они не разглашают их», — сказал он в интервью журналисту Джорджу Гэллоуэю.

Ранее генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что США должны положить конец военным действиям в секторе Газа.

Журналист американо-палестинского происхождения Рамзи Баруд в эфире RT обратился к американским властям в связи с позицией Вашингтона касательно палестино-израильского конфликта.