Генсек «Хезболлы»: США должны положить конец военным действиям в секторе Газа

США должны положить конец военным действиям в секторе Газа, заявил генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Насраллы, в случае войны интересы США и их военнослужащие пострадают первыми.

Также Насралла заявил, что вероятность широкомасштабной войны между «Хезболлой» и Израилем реальна.