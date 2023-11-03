Генсек «Хезболлы»: США должны положить конец военным действиям в секторе Газа
США должны положить конец военным действиям в секторе Газа, заявил генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла.
- AP
- © Leo Correa
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Насраллы, в случае войны интересы США и их военнослужащие пострадают первыми.
Также Насралла заявил, что вероятность широкомасштабной войны между «Хезболлой» и Израилем реальна.
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