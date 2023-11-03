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Глава «Хезболлы» заявил о возможной широкомасштабной войне с Израилем

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Глава «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что вероятность широкомасштабной войны между движением и Израилем реальна.
Глава «Хезболлы» заявил о возможной широкомасштабной войне с Израилем
  • AP
  • © Israel Defense Forces

Об этом он сказал в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы.

«Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти. Израиль должен всё это учитывать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Насралла заявил, что организация присоединилась к военным действиям против Израиля ещё 8 октября.

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