Глава «Хезболлы» заявил о возможной широкомасштабной войне с Израилем

Глава «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что вероятность широкомасштабной войны между движением и Израилем реальна.

Об этом он сказал в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы.

«Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти. Израиль должен всё это учитывать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Насралла заявил, что организация присоединилась к военным действиям против Израиля ещё 8 октября.