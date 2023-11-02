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Журналист Баруд обратился к властям США из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Журналист американо-палестинского происхождения Рамзи Баруд в эфире RT обратился к американским властям в связи с позицией Вашингтона касательно палестино-израильского конфликта.
Журналист Баруд обратился к властям США из-за конфликта на Ближнем Востоке
  • AP

Баруд отметил, что американские граждане чувствуют, что их правительство «прямо участвует в геноциде людей, изолированных в Газе».

«Но вы тут вообще при чём? Какое вообще отношение готовность Вашингтона имеет к чему-либо, что происходит за тысячи километров (от США. — RT), если только вы не считаете себя стороной этого конфликта и не являетесь таковой?» — сказал он.

Также журналист считает, что ближневосточные государства должны бросить вызов господству американцев.

«Нельзя, чтобы американцы поставляли оружие, оправдывали военные преступления Израиля и решали, каким должно быть и будет будущее этого региона», — сказал он.

Также Баруд в эфире RT рассказал, что потерял 19 родственников в результате атак Израиля на сектор Газа.

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