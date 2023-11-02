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Журналист Баруд потерял 19 родственников в результате атак Израиля на Газу

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Журналист американо-палестинского происхождения Рамзи Баруд в эфире RT рассказал, что потерял 19 родственников в результате атак Израиля на сектор Газа.
Журналист Баруд потерял 19 родственников в результате атак Израиля на Газу
  • Gettyimages.ru

«Шесть членов этой семьи погибли, в основном это были дети. А ещё два дня спустя погибли 11 членов другой семьи моих родственников, [также] по большей части женщины и дети», — рассказал Баруд.

По его словам, через несколько дней разбомбили дом его родственников в лагере для беженцев «Аль-Шати». В результате произошедшего погибли его двоюродная сестра и её новорождённый ребёнок. При этом остальные получили ранения. 

По его словам, оставшимся в живых родственникам делали операции в местах, где мало медоборудования.

«Более того, там даже слишком мало топлива [для генераторов], чтобы спасать чьи-то жизни», — добавил журналист.

Ранее в ЮНИСЕФ сообщили, что с начала эскалации конфликта Израиля и ХАМАС более 300 тыс. детей покинули дома.

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