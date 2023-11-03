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Белый дом: вступление «Хезболлы» в бои с Израилем грозило разрушениями Ливану

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Вступление ливанского движения «Хезболла» в бои с Израилем грозило бы Ливану большими разрушениями, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Белый дом: вступление «Хезболлы» в бои с Израилем грозило разрушениями Ливану
  • AP
  • © Hassan Ammar

«США не хотели бы видеть распространение этого конфликта на Ливан, возможные разрушения для Ливана и его народа были бы невообразимыми», — сказала Жан-Пьер на борту президентского самолёта, направляющегося в штат Мэн.

Она отметила, что Вашингтон не стремится к эскалации конфликта.

Ранее генсек движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что вероятность широкомасштабной войны между движением и Израилем реальна.

До этого официальный представитель израильских военных Даниэль Хагари заявил о высоком уровне готовности армии страны на границе с Ливаном.

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