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Генсек «Хезболлы»: операция «Потоп Аль-Аксы» проводилась не в интересах Ирана

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Операция движения ХАМАС «Потоп Аль-Аксы» осуществлялась не в интересах Ирана, заявил генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла.
Генсек «Хезболлы»: операция «Потоп Аль-Аксы» проводилась не в интересах Ирана
  • AP
  • © Ariel Schalit

«Отсутствие информации об операции «Потоп Аль-Аксы» подтверждает, что операция была чисто палестинским решением», — приводит РИА Новости слова Насраллы.

Он отметил, что операция проводилась для решения палестинской проблемы, а не в интересах Ирана.

Также Насралла заявил, что вероятность широкомасштабной войны между движением и Израилем реальна.

Ранее официальный представитель израильских военных Даниэль Хагари заявил о высоком уровне готовности армии страны на границе с Ливаном.

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