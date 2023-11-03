Генсек «Хезболлы»: операция «Потоп Аль-Аксы» проводилась не в интересах Ирана

Операция движения ХАМАС «Потоп Аль-Аксы» осуществлялась не в интересах Ирана, заявил генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла.

«Отсутствие информации об операции «Потоп Аль-Аксы» подтверждает, что операция была чисто палестинским решением», — приводит РИА Новости слова Насраллы.

Он отметил, что операция проводилась для решения палестинской проблемы, а не в интересах Ирана.

Также Насралла заявил, что вероятность широкомасштабной войны между движением и Израилем реальна.

Ранее официальный представитель израильских военных Даниэль Хагари заявил о высоком уровне готовности армии страны на границе с Ливаном.