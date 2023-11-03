Генсек «Хезболлы»: операция «Потоп Аль-Аксы» проводилась не в интересах Ирана
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«Отсутствие информации об операции «Потоп Аль-Аксы» подтверждает, что операция была чисто палестинским решением», — приводит РИА Новости слова Насраллы.
Он отметил, что операция проводилась для решения палестинской проблемы, а не в интересах Ирана.
Также Насралла заявил, что вероятность широкомасштабной войны между движением и Израилем реальна.
Ранее официальный представитель израильских военных Даниэль Хагари заявил о высоком уровне готовности армии страны на границе с Ливаном.