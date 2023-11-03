Премьер Италии заявила об отставке своего дипсоветника после беседы с пранкерами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что её дипломатический советник Франческо Мария Тало подал в отставку после её разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета министров.

«Сегодня утром мой советник Тало подал прошение об отставке», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что причиной её беседы с пранкерами стал поверхностный подход к организации её телефонных переговоров.

1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политик думала, что общается с неким представителем одной из африканских стран.

Во время беседы она призналась, что многие устали от ситуации на Украине и вскоре настанет момент, когда все поймут, что «нужен выход».