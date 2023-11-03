RT в Telegram
Подпишись

Путин: Запад хотел победить Россию на поле боя, а теперь заговорил по-другому

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что раньше страны Запада хотели победить Россию на поле боя, а теперь заговорили по-другому.
Путин: Запад хотел победить Россию на поле боя, а теперь заговорил по-другому
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами Общественной палаты России.

«Они (западные страны. — RT) говорят: «Надо победить Россию на поле боя». Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что смена риторики на Западе не означает, что Россия должна вести себя агрессивно. Это значит, что она должна быть во всех смыслах суверенным и независимым государством, заключил он.

Ранее Путин допустил рост ВВП России по итогам года вплоть до 3%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить