Путин: Запад хотел победить Россию на поле боя, а теперь заговорил по-другому

Российский президент Владимир Путин заявил, что раньше страны Запада хотели победить Россию на поле боя, а теперь заговорили по-другому.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами Общественной палаты России.

«Они (западные страны. — RT) говорят: «Надо победить Россию на поле боя». Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что смена риторики на Западе не означает, что Россия должна вести себя агрессивно. Это значит, что она должна быть во всех смыслах суверенным и независимым государством, заключил он.

Ранее Путин допустил рост ВВП России по итогам года вплоть до 3%.