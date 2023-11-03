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Путин заявил, что Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточную страну

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Россия превращается из так называемой «бензоколонки» в самодостаточную страну с перерабатывающим производством. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил, что Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточную страну
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что на данный момент перерабатывающее производство составляет 43% в структуре экономики.

«Когда мы перестаём, как нам когда-то говорили, тыкали пальцем в нас, что мы «бензоколонка», а не экономика, вот когда всё это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций», — сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России. 

В июне Путин заявил, что тенденция отказа от нефтегазовой «иглы» набирает оборот.

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