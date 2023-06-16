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Путин — об отказе от нефтегазовой «иглы»: тенденция набирает оборот

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Президент России Владимир Путин заявил, что тенденция отказа от нефтегазовой «иглы» набирает оборот.

Об этом он сказал в ходе выступления на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Обращает на себя динамика ненефтегазовых доходов. За январь — май они выросли на 9,1%, что заметно выше прогнозов», — сказал Путин.

По его словам, это важный индикатор того, что реальный сектор экономики России развивается и набирает обороты.

«Мы всегда говорили: «Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?» Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты», — отметил Путин.   

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что нефтегазовые доходы бюджета России по итогам текущего года могут составить около 8 трлн рублей.

По его словам, ненефтегазовые доходы увеличились на 9% по сравнению с показателями, зафиксированными в прошлом году.

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