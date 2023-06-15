Силуанов: нефтегазовые доходы бюджета России в 2023 году составят около 8 трлн рублей

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что нефтегазовые доходы бюджета России по итогам текущего года могут составить около 8 трлн рублей.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости в рамках ПМЭФ.

По словам Силуанова, ненефтегазовые доходы увеличились на 9% по сравнению с показателями, зафиксированными в прошлом году.

«Нефтегазовые — всё будет зависеть от конъюнктуры, пока мы оцениваем их уровень как приближённый к базовому уровню — порядка 8 трлн рублей», — констатировал министр.

Ранее специалист по рынкам Александр Багманов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на рынке нефти.