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В ООН заявили о насилии со стороны израильских поселенцев на Западном берегу

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Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что насилие со стороны израильских поселенцев на оккупированных палестинских территориях ещё более обострилось.
В ООН заявили о насилии со стороны израильских поселенцев на Западном берегу
  • AP
  • © Bebeto Matthews

«Насилие со стороны поселенцев, которое и без того достигло рекордного уровня, также резко возросло, составляя в среднем семь нападений в день. Более чем в трети этих нападений применялось огнестрельное оружие», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, управление задокументировало, что во многих из данных инцидентов поселенцев сопровождали военнослужащие израильских вооружённых сил или что поселенцы были одеты в форму и имели при себе армейские винтовки.

«Наряду с почти полной безнаказанностью за насилие со стороны поселенцев, мы обеспокоены тем, что вооружённые поселенцы действовали с молчаливого согласия и в сотрудничестве с израильскими силами и властями», — подчеркнула Троссел.

Ранее Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа. При этом сообщалось, что президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права в рамках операции в секторе Газа.

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