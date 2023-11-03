Умер участник космической миссии «Аполлон-16» Томас Маттингли

Американский астронавт Томас Маттингли, который был участником космической миссии «Аполлон-16», скончался в возрасте 87 лет.

Об этом говорится на сайте NASA.

«31 октября мы потеряли одного из героев нашей страны. Астронавт NASA Томас К. Маттингли II сыграл ключевую роль в успехе программы «Аполлон», — говорится в заявлении.

Маттингли совершил полёт на «Аполлоне-16» с 16 по 27 апреля 1972 года в должности пилота. В ходе этой миссии астронавты осуществили пятую высадку на Луну.

В августе сообщалось, что советский и российский космонавт Александр Викторенко скончался на 77-м году жизни.