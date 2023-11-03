Умер участник космической миссии «Аполлон-16» Томас Маттингли
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Об этом говорится на сайте NASA.
«31 октября мы потеряли одного из героев нашей страны. Астронавт NASA Томас К. Маттингли II сыграл ключевую роль в успехе программы «Аполлон», — говорится в заявлении.
Маттингли совершил полёт на «Аполлоне-16» с 16 по 27 апреля 1972 года в должности пилота. В ходе этой миссии астронавты осуществили пятую высадку на Луну.
В августе сообщалось, что советский и российский космонавт Александр Викторенко скончался на 77-м году жизни.