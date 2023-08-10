Умер космонавт Александр Викторенко

Советский и российский космонавт Александр Викторенко скончался на 77-м году жизни.

Об этом сообщили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Александр Викторенко родился 29 марта 1947 года в селе Ольгинка в Казахской ССР.

Он окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище лётчиков, после чего служил старшим лётчиком, командиром корабля, лётчиком морского ракетоносного авиационного полка.

Викторенко был зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС в 1978 году.

В 1987—1995 годах совершил четыре полёта в космос и пробыл там почти 490 суток.

В сентябре 2022 года умер лётчик-космонавт СССР Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. Ему было 80 лет.

Поляков является обладателем мирового рекорда самого длительного космического полёта — 437 суток.

Как уточняется, на счету космонавта два космических полёта, он провёл в космосе в сумме более 678 суток.