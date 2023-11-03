Экс-чиновник ООН Мохаибер: в действиях Израиля в Газе есть элементы геноцида
Об этом информирует РИА Новости.
Экс-чиновник напомнил, что в СБ ООН заблокировали резолюцию с призывом к гуманитарному прекращению огня.
«Я думаю, это весьма неадекватная реакция от политической части организации на то, что, как я сказал, будучи юристом в сфере прав человека, походит на случай геноцида», — сказал Мохаибер.
Отмечается, что после более чем 30 лет работы он уволился из ООН из-за подхода организации к палестино-израильскому урегулированию.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что израильский фашизм по своей жестокости в отношении Палестины не уступает, а, возможно, и превосходит гитлеровский.
Также сообщалось, что постпред Израиля Гилад Эрдан в знак протеста надел жёлтую звезду во время заседания СБ ООН.