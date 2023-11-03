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Экс-чиновник ООН Мохаибер: в действиях Израиля в Газе есть элементы геноцида

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Бывший директор нью-йоркского офиса верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер заявил, что в действиях Израиля в секторе Газа были элементы геноцида.

Об этом информирует РИА Новости.

Экс-чиновник напомнил, что в СБ ООН заблокировали резолюцию с призывом к гуманитарному прекращению огня.

«Я думаю, это весьма неадекватная реакция от политической части организации на то, что, как я сказал, будучи юристом в сфере прав человека, походит на случай геноцида», — сказал Мохаибер.

Отмечается, что после более чем 30 лет работы он  уволился из ООН из-за подхода организации к палестино-израильскому урегулированию.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что израильский фашизм по своей жестокости в отношении Палестины не уступает, а, возможно, и превосходит гитлеровский.

Также сообщалось, что постпред Израиля Гилад Эрдан в знак протеста надел жёлтую звезду во время заседания СБ ООН.

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