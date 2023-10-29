Кадыров: израильский фашизм в Палестине сегодня ничуть не уступает гитлеровскому
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
При этом глава Чечни рассказал, что палестинские дети записали для него видеообращение с просьбой о помощи.
«Что мне сказать этим детям? Что возомнившее себя хозяином мира НАТО по любой отмашке США всегда проливает кровь людей по всей планете?» — задался вопросом Кадыров.
При этом он добавил, что жертвами геноцида стали несколько тысяч неповинных людей.
Ранее сообщалось, что Палестина подаст в МУС жалобу на Израиль с обвинением в геноциде.
Также экс-президент Боливии Эво Моралес призвал объявить Израиль государством-террористом.