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Кадыров: израильский фашизм в Палестине сегодня ничуть не уступает гитлеровскому

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что израильский фашизм по своей жестокости в отношении Палестины не уступает, а, возможно, и превосходит гитлеровский.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

При этом глава Чечни рассказал, что палестинские дети записали для него видеообращение с просьбой о помощи.

«Что мне сказать этим детям? Что возомнившее себя хозяином мира НАТО по любой отмашке США всегда проливает кровь людей по всей планете?» — задался вопросом Кадыров.

При этом он добавил, что жертвами геноцида стали несколько тысяч неповинных людей.

Ранее сообщалось, что Палестина подаст в МУС жалобу на Израиль с обвинением в геноциде.

Также экс-президент Боливии Эво Моралес призвал объявить Израиль государством-террористом.

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