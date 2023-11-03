Антонов: россияне в США подвергаются нападкам от украинцев и спецслужб

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в эфире Первого канала, что россияне, живущие в США, подвергаются нападкам со стороны украинской диаспоры, предателей-соотечественников и американских спецслужб.

По его словам, большинство россиян в США настроены «за Российскую Федерацию» и хотят поддерживать с ней связь, не забывать нашу общую историю.

«Сегодня они напуганы, боятся открыто говорить что-либо, подвергаются нападкам со стороны украинской диаспоры, предателей, их не оставляют в покое и спецслужбы», — сказал дипломат.

Кроме того, Антонов заявил о провале политики США в отношении Украины.

Также, по его словам, Россия будет искать компенсирующий потенциал против ядерных сил США.