Антонов: россияне в США подвергаются нападкам от украинцев и спецслужб
По его словам, большинство россиян в США настроены «за Российскую Федерацию» и хотят поддерживать с ней связь, не забывать нашу общую историю.
«Сегодня они напуганы, боятся открыто говорить что-либо, подвергаются нападкам со стороны украинской диаспоры, предателей, их не оставляют в покое и спецслужбы», — сказал дипломат.
Кроме того, Антонов заявил о провале политики США в отношении Украины.
Также, по его словам, Россия будет искать компенсирующий потенциал против ядерных сил США.