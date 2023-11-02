Посол Антонов заявил о провале политики США в отношении Украины

Американская политика в отношении Украины провалилась, контрнаступления не происходит, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Американская политика по Украине провалилась. Нет никакого контрнаступления. Что сегодня происходит? Американцы наращивают поставки оружия, наши вооружённые силы прекрасно сжигают и уничтожают все эти вооружения», — сказал он в эфире Первого канала.

По данным Reuters, США планируют объявить о новом транше для Украины на сумму $425 млн.

Украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью Financial Times признал, что сложившаяся в США неопределённость с бюджетом, которая затрагивает финансирование и Киева, вызывает беспокойство.