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Посол Антонов заявил о провале политики США в отношении Украины

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Американская политика в отношении Украины провалилась, контрнаступления не происходит, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Американская политика по Украине провалилась. Нет никакого контрнаступления. Что сегодня происходит? Американцы наращивают поставки оружия, наши вооружённые силы прекрасно сжигают и уничтожают все эти вооружения», — сказал он в эфире Первого канала.

По данным Reuters, США планируют объявить о новом транше для Украины на сумму $425 млн.

Украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью Financial Times признал, что сложившаяся в США неопределённость с бюджетом, которая затрагивает финансирование и Киева, вызывает беспокойство.

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