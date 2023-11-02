Посол Антонов заявил о провале политики США в отношении Украины
«Американская политика по Украине провалилась. Нет никакого контрнаступления. Что сегодня происходит? Американцы наращивают поставки оружия, наши вооружённые силы прекрасно сжигают и уничтожают все эти вооружения», — сказал он в эфире Первого канала.
По данным Reuters, США планируют объявить о новом транше для Украины на сумму $425 млн.
Украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью Financial Times признал, что сложившаяся в США неопределённость с бюджетом, которая затрагивает финансирование и Киева, вызывает беспокойство.