Reuters: США планируют объявить о новом транше для Украины на сумму $425 млн

США планируют объявить 3 ноября о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $425 млн.

«Администрация Байдена планирует в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн, включая ракеты и боеприпасы для борьбы с дронами», — сообщает Reuters со ссылкой на документы и источники в американской администрации.

Отмечается, что пакет помощи предусматривает снаряды для NASAMS, HIMARS, противопехотные мины Claymore и другие вооружения. Однако в этот раз Украине не будут поставлять дополнительные ракеты ATACMS.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что, исходя из опыта специальной военной операции, российские средства противовоздушной обороны могут примерно за 20 дней сбить все запланированные к поставке Киеву самолёты F-16 американского производства.

До этого представитель ВВС США сообщил о старте обучения небольшой группы украинских лётчиков в Аризоне — военнослужащих ВСУ учат пилотированию F-16.