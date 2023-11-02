Антонов: Россия будет искать компенсирующий потенциал против ядерных сил США
«Мы не смотрим на намерения Соединённых Штатов Америки, мы смотрим на боевые возможности сил ядерного сдерживания... Мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов США», — сказал он в эфире Первого канала.
Соединённые Штаты провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Государственная дума России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.
Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона продолжает проверять факты в связи с недавними испытаниями США на полигоне в Неваде.
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).