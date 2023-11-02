Антонов: Россия будет искать компенсирующий потенциал против ядерных сил США

Россия оценивает ядерные возможности США в совокупности и будет искать компенсирующий потенциал против всей суммы ядерных сил Соединённых Штатов, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы не смотрим на намерения Соединённых Штатов Америки, мы смотрим на боевые возможности сил ядерного сдерживания... Мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов США», — сказал он в эфире Первого канала.

Соединённые Штаты провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Государственная дума России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона продолжает проверять факты в связи с недавними испытаниями США на полигоне в Неваде.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).