Депутат Рады: Украина испытывает проблемы с внешним финансированием из-за США

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина испытает проблемы с внешним финансированием из-за США.

По его словам, это отображено в проекте госбюджета на 2024 год.

Железняк отметил, что Киев снизил потребность во внешнем финансировании на $1,9 млрд, а дефицит всего на $0,5 млрд.

«То есть уже проблема с внешним финансированием, в первую очередь из-за США, имеет отражение в бюджете 2024 года», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о провале политики США в отношении Украины.

При этом в Reuters сообщали, что США планируют объявить о новом транше для Украины на сумму $425 млн.