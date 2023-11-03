Депутат Рады: Украина испытывает проблемы с внешним финансированием из-за США
По его словам, это отображено в проекте госбюджета на 2024 год.
Железняк отметил, что Киев снизил потребность во внешнем финансировании на $1,9 млрд, а дефицит всего на $0,5 млрд.
«То есть уже проблема с внешним финансированием, в первую очередь из-за США, имеет отражение в бюджете 2024 года», — написал депутат в своём Telegram-канале.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о провале политики США в отношении Украины.
При этом в Reuters сообщали, что США планируют объявить о новом транше для Украины на сумму $425 млн.