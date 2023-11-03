Посол Антонов: антироссийские санкции США не срабатывают

Антироссийские санкции США не срабатывают, экономика России растёт, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Только сегодня объявлены новые санкции против России... Главный вывод какой? Санкции не срабатывают. Посмотрите, что происходит, как прекрасно действует наше сельское хозяйство. Наши самолёты поднимаются. Наша экономика показывает тенденцию к росту», — сказал дипломат в эфире Первого канала.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США ввели новые санкции против более 200 юридических и физических лиц в связи с СВО.

Также сообщалось, что Минторг США ввёл ограничения на экспорт против 12 российских структур и одной из Узбекистана.

Под ограничения попали Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт», Абсолют Банк и ХКФ Банк.