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Минторг США ввёл экспортные ограничения против 12 структур в России

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Минторг США ввёл ограничения на экспорт против 12 российских структур и одной из Узбекистана, следует из извещения, размещённого в сборнике официальных документов американского правительства.
Минторг США ввёл экспортные ограничения против 12 структур в России
  • Gettyimages.ru
  • © Buyenlarge

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, указанные структуры якобы оказывают содействие российскому ВПК, в том числе посредством закупки беспилотников.

В ведомстве утверждают, что эти структуры вовлечены в «действия, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США».

Ранее в Соединённых Штатах арестовали четырёх россиян по обвинению в экспорте товаров двойного назначения в Россию.

До этого россиянина Максима Марченко задержали в США по подозрению в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций.

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