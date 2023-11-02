Минторг США ввёл экспортные ограничения против 12 структур в России
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, указанные структуры якобы оказывают содействие российскому ВПК, в том числе посредством закупки беспилотников.
В ведомстве утверждают, что эти структуры вовлечены в «действия, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США».
Ранее в Соединённых Штатах арестовали четырёх россиян по обвинению в экспорте товаров двойного назначения в Россию.
До этого россиянина Максима Марченко задержали в США по подозрению в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций.