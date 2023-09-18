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Минюст США сообщил об аресте россиянина Марченко по подозрению в обходе санкций

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Россиянина Максима Марченко задержали в США по подозрению в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций.

Отмечается, что россиянин с сообщниками покупал для российских компаний крупные партии OLED-микродисплеев, которые могут использоваться в военной сфере.

«Марченко был ранее сегодня представлен магистратскому судье США Эндрю Е. Краузе в Уайт-Плейнс, который вынес постановление о его задержании», — приводит РИА Новости заявление Минюста США.

В августе бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке, гражданина России Роберта Шонова задержали по обвинению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

С сентября 2022 года до момента задержания он выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве.

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