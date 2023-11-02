Блинкен: новые антироссийские санкции США затронули более 90 физических и юрлиц

Новые санкции США против России затронули более 90 физических и юрлиц, которые могут оказывать поддержку проведению СВО на Украине и обходить ограничения, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

В заявлении ведомства отмечается, что США ввели новые санкции против более 200 юридических и физических лиц в связи с СВО.

«Госдепартамент вводит санкции в отношении более 90 юридических и физических лиц, вовлечённых в обход рестрикций и причастных к содействию России в деле ведения боевых действий на Украине», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что Минторг США ввёл ограничения на экспорт против 12 российских структур и одной из Узбекистана.

Также под ограничения попали Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт», Абсолют Банк и ХКФ Банк.