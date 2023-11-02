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Посол Антонов: США вмешиваются в дела России, примером стали события в Махачкале

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США пытаются вмешаться во внутренние дела России, примером чему стали события в Махачкале, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Очень опасно, что делают сейчас американцы — пытаются вмешаться в наши внутренние проблемы. Пример — Махачкала. Есть множество других примеров», — сказал он в эфире Первого канала.

30 октября МВД заявило о задержании 83 человек, принимавших участие в беспорядках в Дагестане. МВД, ФСБ и СК России продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

Российский президент Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы при участии Украины и западных спецслужб.

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