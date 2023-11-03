В Швеции заявили о возможных «киберугрозах» со стороны России

Депутат парламента Швеции Маркус Селин поднял вопрос о потенциальных «угрозах» со стороны России на фоне украинского конфликта. Он направил письмо министру по делам гражданской обороны Карлу-Оскару Болину, в котором обратил внимание политика на кибербезопасность страны. С документом ознакомился RT.

Как считает депутат риксдага, Швеции необходимо расширить масштаб своей обороны «в соответствии с возможностями России» на долгосрочную перспективу.

«Вооружённое нападение на Швецию больше нельзя исключать, а угрозы также включают в себя среди прочего дезинформацию, действия по информационному влиянию и кибератаки», — заявил Селин.

В своём письме министру он отметил, что кибервойну часто называют войной в «серой зоне» и она может иметь не менее серьёзные последствия, чем обычные военные действия.

При этом он подчеркнул, что Россия якобы давно осуществляет кибератаки, в частности против Украины.

Парламентарий попросил пояснить, когда будет принята новая стратегия в сфере кибербезопасности и какие конкретные шаги планируют предпринять шведские власти для её реализации.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, заявления депутата можно рассматривать как очередную попытку «демонизировать» Россию.

«Если всерьёз воспринимать все те претензии, которые мы видим в информационном пространстве, то практически нет ни одной сферы деятельности, где бы Россия не выглядела «мировым злом». Швеция не новатор в этой области. Было много высказываний со стороны разных ведомств, но, поскольку Швеция не является членом НАТО, может быть, это один из предлогов, чтобы обратить внимание на необходимость вступления страны в блок», — заявил аналитик в беседе с RT.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила все обязательства и готова стать членом Североатлантического альянса.