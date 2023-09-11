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Кабмин Швеции предложил увеличить военный бюджет на $2,4 млрд в 2024 году

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Правительство Швеции сообщило, что предложило увеличить финансирование вооружённых сил более чем на 27 млрд крон (около $2,4 млрд).
Кабмин Швеции предложил увеличить военный бюджет на $2,4 млрд в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте правительства.

«В проекте бюджета на 2024 год предлагается увеличить финансирование вооружённых сил дополнительно на 700 млн крон, что вместе с корректировками в сторону увеличения и ранее принятыми решениями приведёт к росту финансирования более чем на 27 млрд крон (около $2,4 млрд) между 2023 и 2024 годом и увеличению на 28%», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее шведский парламент (риксдаг) решил выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $314 млн.

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