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В Израиле изъявили готовность пропустить топливо для больниц в Газе

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Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил о готовности израильской стороны пропустить топливо для больниц в секторе Газа.
В Израиле изъявили готовность пропустить топливо для больниц в Газе
  • Gettyimages.ru

При этом он подчеркнул, что это будет возможно только под строгим контролем Израиля.

«При необходимости топливо будет передано под контролем в больницы. Мы сделаем всё для того, чтобы это топливо не было передано ХАМАС», — заявил Халеви.

Ранее израильская авиация нанесла удар по единственной больнице для онкобольных в секторе Газа.

До этого Израиль предупредил о планах разбомбить больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа.

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