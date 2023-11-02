В Израиле изъявили готовность пропустить топливо для больниц в Газе
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При этом он подчеркнул, что это будет возможно только под строгим контролем Израиля.
«При необходимости топливо будет передано под контролем в больницы. Мы сделаем всё для того, чтобы это топливо не было передано ХАМАС», — заявил Халеви.
Ранее израильская авиация нанесла удар по единственной больнице для онкобольных в секторе Газа.
До этого Израиль предупредил о планах разбомбить больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа.