Сенатор Цеков: мания величия поразила всю верхушку американских чиновников

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление Госдепа США о намерении мешать военно-техническому сотрудничеству России и КНДР.

По мнению сенатора, подобные заявления делаются американскими чиновниками «не от большого ума».

«У них присутствует определённая мания величия, она поразила всю верхушку американского сообщества. Поэтому они в принципе считают возможным делать (подобные. — RT) заявления», — считает Цеков.

Собеседник RT добавил, что планы США не являются секретом для России.

«Мы знаем, что они противодействуют всему тому, что сближает Россию со странами Азиатского региона. Они это делали и будут делать. Мы и так знаем, что они будут противодействовать, но обращать на них внимания не будем», — добавил Цеков.

Сенатор также напомнил, что КНДР — одна из немногих стран Азиатского региона, обладающая полным суверенитетом.

«В военно-политическом плане КНДР представляет угрозу господству США в этом регионе. Это прослеживается последние несколько десятилетий взаимоотношений между США и КНДР, они всегда стремились подавить КНДР. Как показывает нынешняя ситуация, им это не удалось, но смириться с этим они не могут... Ничего Америка сделать не сможет ни КНДР, ни тем более России», — заключил собеседник RT.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил о намерении США сделать «ряд шагов» для противодействия военно-техническому сотрудничеству России и КНДР.